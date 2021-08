Több szaklap egybehangzó értesülése szerint már idén Forma-1-es versenyt rendezhet Katar, amely az Ausztrál Nagydíj helyett adna otthont az autós gyorsasági világbajnoki futamnak.

A november 21-re tervezett melbourne-i viadal a koronavírus-járvány miatti beutazási korlátozások következtében elmarad. A szaksajtó szerint a Forma-1 illetékesei jövő héten hozzák nyilvánosságra az átdolgozott versenynaptárt, amelyben Katar is szerepel. A fővárostól, Dohától északra épült Losail International Circuit elnevezésű pályán 2004 óta rendeznek Moto GP-futamokat, és a következő években már F1-es helyszínként is szóba került. A katari verseny azért is tűnik logikus megoldásnak, mert november 21. után két sivatagi helyszínen folytatódna a sorozat, december 5-én Szaúd-Arábia, míg december 12-én Abu-Dzabi lesz a házigazda.

A múlt héten jelentették be, hogy a pandémia miatt törölték a Forma-1 idei versenynaptárából az októberre kiírt Japán Nagydíjat, emellett Kanadában és Szingapúrban sem lesz futam. Az F1 kereskedelmi jogaival rendelkező amerikai Liberty Media csoport azonban továbbra is 23 versennyel számol 2021-ben.

