A következő szezonban a kanadai Nicholas Latifi lesz a brit George Russell csapattársa a Forma-1-es Williams istállónál.

A brit csapat csütörtökön, a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj helyszínén jelentette be a 24 esztendős versenyző szerződtetését, aki jelenleg - két futammal az idény vége előtt - második helyen áll az F1 közvetlen "előszobáját" jelentő Forma-2-es sorozatban.



Latifi eddig a Williams teszt- és tartalékpilótája volt, az idén hat szabadedzésen vezette az istálló F1-es versenygépét.



A kanadai pilóta az utolsó szabadon maradt F1-es pilótaülést vitte el 2020-ra.

Welcome to the @F1 grid @NicholasLatifi! pic.twitter.com/k65TWFYuYx