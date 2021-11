Jövőre hatra nő a sprintfutamok száma a világbajnoki sorozatban Ross Brawn, a Forma-1 sportigazgatójának tájékoztatása szerint.

A sportvezető hétfőn jelentette be, hogy már megállapodtak a csapatokkal arról, hogy az idei duplájára emelik a sprintversenyek számát 2022-ben. Brawn beszélt arról is, hogy a sorozat régi rajongói nehezebben fogadták az idén bevezetett új formátumot - amely által az időmérőt pénteken rendezik, szombaton pedig a normál futam harmadát (100 km) jelentő sprintfutamon dől el a vasárnapi rajtsorrend -, a fiatalabb generációk tetszését viszont elnyerte, ezért döntöttek az emelés mellett.



A 66 éves szakember mindehhez hozzátette, hogy a sprintfutamok pontozásán változtatni szeretnének, mert a jelenlegi rendszerben csak az első három kap pontot, a cél viszont, hogy minden pilóta motiváltan versenyezzen a sprintben is, ezért szeretnék bővíteni a pontszerzők számát. Erről viszont még tárgyalniuk kell a csapatokkal.

Idén eddig két helyszínen, Silverstone-ban, majd Monzában rendeztek sprintfutamot, harmadikként pedig két hét múlva a Brazil Nagydíjon lesz hasonló a lebonyolítás.

A Forma-1-es vb jövőre rekordot jelentő 23 versenyből áll majd.

Borítókép: Facebook.com/ Motorsport Total