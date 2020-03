A brazil Pietro Fittipaldi és a svájci Louis Deletraz lesz a Forma-1-es Haas istálló teszt- és tartalékversenyzője az idei szezonban.

Günther Steiner csapatfőnök azt mondta, eredetileg az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon jelentették volna be hivatalosan a két pilótát és feladataikat, de a koronavírus-járvány miatt azt a versenyhétvégét és később az utána kiírt további hét futamot is elhalasztották.



A 23 éves Fittipaldi - a kétszeres világbajnok Emerson unokája - már tavaly is tesztversenyzője volt a Haasnak, míg a 22 esztendős Deletraz 2019-ben nyolcadik lett a Forma-2-es vb-sorozatban, és szimulátorban egész idényben tesztelt az amerikai istállónak.



Emerson Fittipaldi kétszer is világbajnok volt. Most unokája léphet a nyomdokaiba.

A Haas két versenyzőülését most a francia Romain Grosjean és a dán Kevin Magnussen foglalja el, szükség esetén Fittipaldi és Deletraz helyettesítheti őket.

A Forma-1 idei szezonja jelen állás szerint június közepén, a Kanadai Nagydíjjal rajtolhat, és a montreali futam szervezői szerint húsvétig dönteni kell arról, hogy megtartják-e a versenyhétvégét.

