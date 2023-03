Jenson Button elárulta, szerinte miként alakulnak az erőviszonyok a Forma-1-ben a 2023-as szezonban.



Már csak egy nap és a Bahreini Nagydíj szabadedzéseivel megkezdődik a 2023-as Forma1-es szezon. A rekordnak számító, 23 versenyhétvégéből álló évad előtt sokak várják izgatottan, hogy vajon a tavaly oly domináns Red Bullnak akadnak-e kihívói, illetve, hogy mi lesz Lewis Hamiltonnal. A rajt előtt az egykori pilóta, Jenson Button erre is kitért a Metro Sportnak adott nyilatkozatában.



Az abszolút favorit:

Button szerint a tavalyi évhez hasonlóan idén is dominálni fog majd a Red Bull és annak egyik pilótája, Max Verstappen.



„Max nagyon jó abban, hogy kihajtja a Red Bull által megépített autókból a maximumot. Ha a csapat azt mondja, ez az autó optimális helyzete, az optimális leszorítóerő, ha megbontod az autó egyensúlyát, elveszíted a leszorítóerőt, akkor ő azt feleli: rendben, beugrom, és csak vezetem. Nagyon jól tud trükkös autót vezetni. Mindenképpen neki kell a favoritnak lennie.”



„Azonban, ha az autót túl bonyolult vezetni, akkor ott veszíteni fognak. Mindig a háromcsapatos harcról álmodoztunk, de ez nagyon ritkán történik meg. De miért ne lehetne idén?” – vetette fel a kérdést Button.



Lewis Hamilton nem fogja feladni:

Button arra is kitért, szerinte Lewis Hamilton a tavalyi kudarc után még erősebben tér majd vissza.



„Ha az egyik hétvégén legyőzöd Lewist, a következő hétvégén erősebb lesz, szóval nem tartok attól, hogy Lewis nem fog talpra állni. Nagyon erősen zárta az elmúlt szezont. Nem nyert Brazíliában, mint csapattársa, de ennek megvoltak az okai. Szerintem ez ki fog jönni rajta. Még éhesebb lesz.”



„Annyi éven keresztül uralta a bajnokságot, nyert versenyeket, a tavalyi év igazi sláger lett volna számára. Valójában kapott egy gyomrost, amihez nem szokott hozzá. Nem volt az élen és még csak nem is küzdhetett a dobogóért. De a szezon közepén úgy teljesített, mint az általunk ismert Lewis, szóval gyors lesz idén, és ez nyomást fog gyakorolni csapattársára, George-ra."



Vízválasztó év lesz Carlos Sainz számára:

„A Ferrarinál egész évben probléma volt a stratégiával és az összhanggal, de biztos vagyok benne, hogy megoldották a stratégiai problémákat, és sokat tanultak a 2022-es szezonból. Ha ismét erős lesz az autó, szerintem gyorsak lesznek.”



„Azt mondanám, hogy tavaly Charles (Leclerc) volt a következetesebb kettejük közül, de idén ki tudja. Szerintem ez egy fontos év Carlos számára, hogy megmutassa, mire képes.”



Norrisra és Russelre nagy nyomás nehezedik:



„George egészen más helyzetben van, mint Lando, mert George-nak van egy tapasztalt csapattársa és az nem más, mint az a srác, aki többet ért el, mint bármelyikünk, így nehezebb neki, mert nyomás alatt fogja érezni magát idén.”



„De azt hiszem, képes lesz ezt kezelni. Nagyon erősnek tűnik, jól érti a saját erősségeit és gyengeségeit, és keményen dolgozik. Alig várom a küzdelmüket.”



„Landóval egészen más a helyzet. Van egy új srác, aki fiatalabb, és aki nagyon gyors. Landóra és (Oscar) Piastrira azért is nehezedik nyomás, mert egy viszonylag versenyképes csapat egy rendkívül gyors pilótával került mélypontra. Várom, hogy milyen lesz a dinamika kettejük közt, és azt, hogy ki kerül a csúcsra."



S enki sem tudja majd kihívni a Red Bull-Ferrari-Mercedes triót:



„Nagyon remélem, hogy közelebb kerültek (a mezőny), mert tavaly nagy volt a különbség, majdnem egy kör minden versenyen.”



„A legjobb csapatokat nyilvánvalóan korlátozza a költségvetési sapka így egy kicsit közelebb lesznek (a többiek). De (a Red Bull-Ferrari-Mercedes hármasnak) idén is meglesz az előnye. Úgy gondolom, idén ők lesznek az első háromban” – jelentette ki az élmezőnnyel kapcsoaltban.

