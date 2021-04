Nico Rosberg szerint nem kérdéses, hogy jelenleg a Red Bull autója a leggyorsabb, és a rivális Mercedesnek jó néhány hetébe telik majd, mire versenygépeiket felhozzák erre a szintre.

Az egykori pilóta a német Sky Sportnak adott interjújában beszélt a két istálló járműveinek különbségeiről.

„Jelenleg a Red Bull rendelkezik a leggyorsabb autóval. Ez nagyon izgalmasság teszi a köztük és a Mercedes közt lévő csatát. Érdekes lesz végignézni, hogy az elkövetkezendő hetekben a Mercedes és Lewis Hamilton, hogyan találja meg újra a lendületet” – mondta Rosberg, aki úgy gondolja az istállónak ehhez mindenképp változtatnia kell jelenlegi autóikon.

A bahreini versenyhétvége és az Imolai Nagydív közt közel három hete lesz arra a gárdának, hogy frissítésekkel rukkoljon elő, ugyanakkor az egykori versenyző szerint ez nem biztos, hogy elég.

„Olaszországban is Verstappennél lesz az ütőkártya” – mondta.



Az, hogy melyik csapat szállítja a győztest Imolában, nem csak attól függ, hogy milyen jól teljesít az autó. A taktika is fontos, és újra előtérbe kerülhetnek a másodpilóták. Valteri Bottas képében, a Mercedesnek egy olyan versenyzője van, aki már többször is bizonyított. Ugyanakkor Sergio Perez még nem tudta segíteni Max Verstappent, hiszen az évadnyitón a boxutcából kellett rajtolnia. Rosberg reméli, hogy ez nem lesz majd mindig így, és a mexikói is főszerepbe kerül majd.

Forrás: gpblog.com

Borítókép: GettyImages