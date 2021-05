Graham Stoker jelenlegi elnökhelyettes kedden bejelentette, hogy pályázik a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöki posztjára, miután a szervezetet jelenleg vezető Jean Todt mandátuma lejár.

A brit ügyvéd már azt is közölte, hogy az általa jelenleg betöltött posztot Tom Kristensennek, a legendás Le Mans-i 24 órás verseny kilencszeres győztesének adná, ha nyerne a választáson. Kristensen 2014-ben fejezte be versenyzői pályafutását, azóta tagja a FIA legfőbb döntéshozó testületének, a Motorsport Világtanácsnak, és Forma-1-es nagydíjakon is dolgozott versenybíróként. A 75 éves Todt - aki a szabályok szerint harmadik ciklusa lejártával nem indulhat újra az elnöki posztért, de mint korábban elárulta, nem is akarna - 2009 óta irányítja a FIA-t, az utódját decemberben választják meg.



Fotó: fia.com

"Jean Todt elnök úr elmúlt 12 évben végzett kimagasló munkája nyomán akarunk építkezni" - jelentette ki közleményében Stoker, akinek egy ellenfele biztosan lesz a választáson, a dubaji Mohammed ben Szulajem ugyanis már korábban jelezte, hogy pályázik az elnöki posztra. A párizsi központú FIA-nak 246 tagszervezete van a világ 145 országából, és az autóversenyzés különböző szakágainak szabályalkotása és irányítása mellett a közlekedésbiztonsággal is foglalkozik.

Borítókép: Alexander Hassenstein/Getty Images