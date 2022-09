Jean Todt cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint tanácsadóként visszatérhet a Ferrariba.



Todt 13 évig volt a Ferrari csapatfőnöke, az olasz istálló pedig a vezetése alatt a legsikeresebb korszakát élte. A konstruktőri címeket is figyelembe véve, a Ferrari ez idő alatt 14 világbajnoki címet gyűjtött be. Todt volt az, aki végig segítette Michael Schumachert abban az időszakban, amikor a német 5 világbajnoki címet nyert egymás után. Ezt követően a szakember az FIA elnökeként folytatta, ahol 2009 és 2021 közt töltötte be ezt a pozíciót.



Mivel a Ferrari jelenlegi csapatfőnökére, Mattia Binottóra egyre nagyobb nyomás nehezedik, több olyan pletyka is napvilágot látott, mely szerint Todt visszatérhet a csapathoz, méghozzá tanácsadói szerepben. A 76 éves szakember azonban ragaszkodik ahhoz, hogy a Ferrari elnökével, John Elkannal való találkozását nem szabad félreérteni.



„Kétlem, hogy ez a hír igaz” – mondta újságíróknak a Trentói Sportfesztiválon a nemrég felröppent pletykákról.



„Sok olyan hír van, amelyek nem igazak. Torinóban reggeliztem (a Juventus FC elnökével) Andrea Agnellivel. Sokan láttak engem, és sokan gondolták, hogy a Juvéval kellene dolgoznom” – viccelődött Todt.



„Nyilvánvaló, hogy amikor az FIA elnöke voltam, gyakran beszéltem John Elkannnal. És gyakran beszéltünk a Ferrari ambícióiról. De van különbség a beszélgetés, a remények megosztása és a közös munka között” – zárta szavait a témával kapcsolatban.

