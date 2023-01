A Haas elsőként a Forma-1-es csapatok közül bemutatta a 2023-as szezonra szánt autóját.



A tavalyi évben a 8. helyen végzett csapat lerántotta a leplet új autójáról, és megmutatta, milyen festéssel lesz majd látható a 2023-as évadban. Az elmúlt években dominás fehér szín lecsökkent az új modellben, helyét a fekete vette át, az autó első és hátsó szárnya pedig továbbra is pirosban díszeleg. E mellett a járműre felkerült a csapat névadó szponzorának, a MoneyGramnak a logója is.







A bemutató kapcsán megszólalt az istálló csapatfőnöke, Günther Steiner, aki a fejlesztésekről, az új szezonra vonatkozó céljaikról és az új festésről is szót ejtett.



„Nyilvánvalóan mindenkivel osztozom a leleplezés körüli lelkesedésben azért is, mert ez egy olyan mérföldkő a szezon előtt, ami jelzi, hogy egyre közelebb kerülünk ahhoz, amit igazán szeretünk: a versenyzéshez.”



„Szeretem az új festést, kétségtelenül modernebb ez a megjelenés, ami jól illik az új korszakhoz, amelyben a MoneyGram lesz a főszponzorunk. Izgalmas időszak ez a Forma-1 számára, és nagyszerű, hogy mi vagyunk az elsők, akik bemutatták az új arculatukat, de határozottan a VF-23 pályára állítására és az előttünk álló szezonra való felkészülésre összpontosítunk.”









„A tavalyi sikereket követve valóban van mire építenünk. Az egész csapat keményen dolgozik azon, hogy elérje ezt a pontot, Kevinben és Nicoban pedig két tehetség van a volán mögött. Alig várom, hogy elkezdhessük” – mondta.

Borítókép: Facebook.com/ MoneyGram Haas F1 Team