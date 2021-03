Hivatalossá vált, hogy május 2-án megrendezik a Portugál Nagydíjat, így végleges a rekordot jelentő, 23 futamból álló idei Forma-1-es világbajnoki sorozat versenynaptára.

Az F1 irányítóinak pénteki közleménye szerint most azon dolgoznak a promóterrel és a portugál kormánnyal közösen, hogy nézők is jelen lehessenek az algarvei pálya lelátóin.



Portimao tavaly októberben mutatkozott be az F1-ben, 27 ezer néző előtt az azóta hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton (Mercedes) nyerte a futamot, mely 25 év szünet után az első volt Portugáliában.



A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) motorsport világtanácsa december közepén fogadta el az F1 idei versenynaptárát, melyben augusztus 1-jei dátummal szerepel a Magyar Nagydíj. Az április 25-i időpontot azonban szabadon hagyták, abban az időpontban a koronavírus-járvány miatt tavalyról elhalasztott első Vietnami Nagydíjra került volna sor, ám Hanoi idén sem vállalja a rendezést a pandémia nyomán kialakult helyet miatt. Az ázsiai helyszín helyett így egy héttel később, Portugáliában versenyez a mezőny.



A szezon március 28-án kezdődik Bahreinben.

A Forma-1 2021-es versenynaptára:



március 28., Bahreini Nagydíj, Szahír

április 18., Imola

május 2., Portugál Nagydíj, Portimao

május 9., Spanyol Nagydíj, Barcelona

május 23., Monacói Nagydíj, Monte-Carlo

június 6., Azeri Nagydíj, Baku

június 13., Kanadai Nagydíj, Montreal

június 27., Francia Nagydíj, Le Castellet

július 4., Osztrák Nagydíj, Spielberg

július 18., Brit Nagydíj, Silverstone

augusztus 1., MAGYAR NAGYDÍJ, HUNGARORING

augusztus 29., Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps

szeptember 5., Holland Nagydíj, Zandvoort

szeptember 12., Olasz Nagydíj, Monza

szeptember 26., Orosz Nagydíj, Szocsi

október 3., Szingapúri Nagydíj, Szingapúr

október 10., Japán Nagydíj, Szuzuka

október 24., Egyesült Államok Nagydíja, Austin

október 31., Mexikói Nagydíj, Mexikóváros

november 7., Brazil Nagydíj, Sao Paulo

november 21., Ausztrál Nagydíj, Melbourne

december 5., Szaúd-Arábiai Nagydíj, Dzsidda

december 12., Abu-Dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi

