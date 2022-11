A Forma-1 teljes mezőnye összeült, hogy méltó búcsút vegyen Sebastian Vetteltől.

Sebastian Vettel élete utolsó Forma-1-es futamára készül. A négyszeres világbajnok 15 év után hagyja abba a versenyzést, mivel több időt szeretne a családjával tölteni, és a társadalmi és környezetvédelmi kérdésekbe is jobban beleásná magát.



Utolsó versenyhétvégéje előtt társai is szerettek volna elköszönni a nagyszerű pilótától, így mind a 20-an közösen ellátogattak egy étterembe, hogy felidézzék a közös emlékeket és méltó módon búcsúzzanak.

An unforgettable night pic.twitter.com/5NMeYWfm4j — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 17, 2022



Az eseményről számos fotó is készült, melyeket a versenyzők a közösségi oldalaikon tettek közzé. Ezek alapján elmondható, hogy a közös vacsorán remek hangulat uralkodott.



A 20 pilótából egyébként nem Sebastian Vettel az egyetlen, aki búcsúzik a sorozattól. Daniel Ricciardo elhagyja a McLarent, de valószínűleg tartalékpilótaként folytatja majd. A Haastól elbocsájtott Mick Schumacher szintén tartalékként szerepelhet majd, bár egyelőre az is elképzelhető, hogy más sorozatban folytatja. Rajtuk kívül az IndyCarral összefüggésbe hozott Nicholas Latifi is távozik jelenlegi csapatától.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor