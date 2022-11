Nico Hülkenberg is megszólalt a Mick Schumacher körül kialakult helyzetről.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Aston Martin nemrég bejelentette, hogy a következő szezonra tartalékpilótaként szerződteti Stoffel Vandoorne-t. A hír hallatán sokan találgatni kezdtek, mivel a döntés azt sejteti, hogy Nicko Hülkenberg távozására készül.



A német pilóta 2019 végén vesztette el ülését. Bár azóta tartalékként tevékenykedik nevét az utóbbi időben többször is szóba hozták a Haasszal. Eközben a csapat még mindig nem hosszabbított Mick Schumacherrel. A csapattulajdonos, Gene Haas korábban úgy fogalmazott, amennyiben Schumacher maradni szeretne pontokat kell szereznie a hátralévő futamokon, ez azonban eddig nem sikerült a fiatal versenyzőnek.



Az esetleges váltással kapcsolatban, most Hülkenberg is megszólalt, igaz nem mondott túl sokat.



„Még mindig nincs semmi konkrét. És ez a végén sem rajtam fog múlni. Még folynak a tárgyalások. Viszonylag optimista vagyok, de még egy kicsit türelmesnek kell lennünk” - mondta a ServusTV osztrák műsorszolgáltatónak.



Eközben a Haas csapatfőnöke, Günther Steiner elárulta, hogy beszélt Hülkenberggel a 2023-as szezonnal kapcsolatban.



„Beszéltem vele. Régóta ismerem, jobban, mint Danielt (Ricciardo). Beszélünk, de még nem történt semmi” – fejtette ki.

Borítókép: Clive Mason/Getty Images