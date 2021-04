A német Nico Hülkenberg lesz az idei szezonban az Aston Martin Forma-1-es csapatának teszt- és tartalékversenyzője.

Az istálló csütörtökön számolt be a rutinos pilóta szerződtetéséről. A 33 esztendős Hülkenberg tavaly - amikor a csapat még Racing Point néven szerepelt - kétszer is beugróként állt rajthoz, előbb a koronavírusos Sergio Pérezt, majd a szintén vírusfertőzés miatt távol maradó Lance Strollt pótolta. Hülkenberg a Forma-1-es pályafutása során 176 futamon állt rajthoz a Williams, a Sauber, valamint a Renault színeiben, 2012 és 2016 között pedig az előbb Force India, majd Racing Point néven szereplő csapatnál.

Welcome home, @HulkHulkenberg.



Here's everything you need to know about the Hulk's new role as reserve and development driver for the 2021 season. #Hulkenback