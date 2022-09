Az Auto, Motor und Sport írása szerint Nico Hülkenberg számít az abszolút favoritnak a Haas 2023-as ülésére, Mick Schumacher helyére.

A Haas azon kevés csapatok egyike, ahol még nincs lekötve a jövőévi pilótapáros. Günther Steiner szavai alapján nem is tervezik elsietni a döntést, ugyanis ameddig csak lehet, szeretnének esélyt adni Micknek a bizonyításra.

Bőven akadnak azonban jelöltek, ha a Haas úgy döntene, hogy új embert keres Magnussen mellé.

Ricciardóval egy tapasztalt, jó pilóta került a piacra, vele kapcsolatban azonban vannak kétségei a Haasnak, így szinte biztosan nem ő lesz a befutó.

A kalapban van még két korábbi F1-es pilóta, a már említett Nico Hülkenberg és Antonio Giovinazzi. Az olasz tavaly került ki a csúcskategóriából, jövőre pedig akár vissza is térhet.

Mindenek felett azonban Hülkenberg a prioritás a Haasnál. A német három éve nem szerepelt fix pilótaként a Forma 1-ben, beugrósként azonban több futamon is versenyzett, jó eredményekkel.

Ő egy biztos és olcsó megoldás lenne, az egyetlen kérdés az, mennyire jó ötlet összeültetni Magnussennel.

Reportedly, Giovinazzi's FP1 runs with Haas are more concerned with helping the Italian with his simulator work. https://t.co/OKAoQsbt78