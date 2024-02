A Forma-1 további ötéves hosszabbítást jelentett be Suzukával, így legalább 2029-ig továbbra is otthont adnak a Japán Nagydíjnak.

A verseny idén áprilisban új időpontban zajlik Ausztrália és Kína között, az F1 azon törekvésének részeként, hogy a naptárat regionalizálja, és 2030-ra elérjék a kitűzött célt a zero net kibocsátást.

A naptárba való bekerülés óta Suzuka hagyományosan szeptemberben vagy októberben rendezte a futamot, az áprilisi váltás azonban egybeesik a japán cseresznyevirágzás időszakával, ami új hátteret teremt a versenyhez.

BREAKING: The Japanese Grand Prix remains on the calendar until 2029! #F1 #JapaneseGP @suzuka_event pic.twitter.com/GPxJs7BJul