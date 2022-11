Christian Horner úgy véli, versenyzője, Max Verstappen több elismerést érdemelne.



A Red Bull pilótája a Mexikóban aratott futamgyőzelmével újabb rekordot állított fel. Ő lett az első pilóta, akinek egy szezonon belül 14-szer sikerült nyernie. Az eddigi rekord 13 volt, ezt Sebastian Vettel és Michael Schumacher tartotta. Nem ez volt azonban az első rekord, amit a hollandnak sikerült megdöntenie. Korábban ő lett a valaha volt legfiatalabb pilóta, aki versenyen indult, és ő birtokolja a legfiatalabb futamgyőztes címet is. Ezek mellett ő tartja az egy szezonban szerzett pontok rekordját is.



A kétszeres világbajnok sikereit ugyanakkor az utóbbi időben elhalványította, hogy kiderült, a Red Bull 2021-ben átlépte a költségvetési sapkát. Emiatt sokan nem érzik jogosnak, Verstappen világbajnoki címét.



Az ügy körüli felhajtást már a versenyző is unja, ezért a legutóbbi futam előtt úgy döntött, sem ő, sem csapata nem nyilatkozik a Sky Sports oldalainak. A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner támogatja pilótáját, és nem érti, Verstappen miért nem kapja meg azt az elismerést, amit megérdemel.



„Két nagyon különböző, de hihetetlenül sikeres pilóta” – mondta Horner, amikor Verstappent a Red Bull előző bajnokával, Sebastian Vettellel hasonlította össze.



„Amit Sebastian elért, az a sportág legnagyobb és legsikeresebb versenyzői közé sorolja. De, amit ma Maxnél látunk, az hihetetlenül különleges, és néha tényleg úgy gondolom, hogy az eredményei nem kapják meg azt az elismerést, amit megérdemelnének.”



„Megéltük a Mercedes dominanciájának éveit, de most láthattuk a talán leglenyűgözőbb kampányt egy személytől. Ő nyerte a legtöbb futamot, ráadásul két sprintversenyt is, ráadásul nem mindegyiket a pole pozícióból szerezte meg. Versenyeznie és küzdenie kellett érte, és visszatekintve az évre, csak arra lehet következtetni, hogy ez egy kiváló szezon volt” – tette hozzá, majd kiemelte, az egész csapat idei teljesítményére nagyon büszke.



Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor