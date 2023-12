Christian Horner szerint Max Verstappen alkalmazkodóképessége és belső önbizalma volt a legerősebb erőssége az idei dominanciája során.

Verstappen 2023-ban rekordok egész sorát döntötte meg (az is rekord, ahány rekordot megdöntött idén), többek között a legtöbb futamgyőzelmet egy szezonban (19), a legtöbb pontot (575), a legtöbb élen töltött kört (1003) és a legnagyobb különbséggel (290) megnyert világbajnoki cím rekordja is az övé miközben zsinórban harmadik éve nem talált legyőzőre.

A holland 54 futamgyőzelemmel már a harmadik az örökranglistán, és csak Lewis Hamilton (103) és a legendás Michael Schumacher (91) előzi őt meg, Verstappen a ground-effekt autók új korszakának kezdete óta megrendezett 44 futamból 34-et megnyert.

A Red Bull csapatfőnöke Christian Horner a holland versenyzőjének a katari sprintversenyen történő háromszoros világbajnokká válásáról elmélkedve elárulta, hogy Verstappen képességeinek melyik darabját érzi a legütőképesebbnek.

Max Verstappen found 3 tenths of lap time in the shortest sector at Monaco and took pole position pic.twitter.com/jPKwt8KHAk https://t.co/r0V8uaEv0Y