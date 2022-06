A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner dicsérte Sergio Perezt, ennek eredményeként a mexikói pilótával újból kétéves szerződést kötöttek.

Christian Horner csapatfőnök szerint Sergio Perez 2022-es formája nagyon megkönnyítette a Red Bull döntését, hogy Max Verstappen csapattársaként új szerződést kínáljanak neki. Perez, aki eredetileg 2021-ben egy évre csatlakozott a Red Bullhoz, ígéretes első szezont futott, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy csapattársa világbajnok legyen. 2022-ben Perez egyértelműen emelte teljesítményét.

Perez Monacóban futamgyőzelmet ünnepelhetett, miután egy merész stratégiával mindkét Ferrarit maguk mögé utasították. Alig két nappal a győzelem után Perez megerősítette, hogy marad a csapatnál egy új, kétéves szerződés keretein belül.

„Amióta csatlakozott a Red Bull Racinghez, Checo fantasztikus munkát végzett. Újra és újra bebizonyította, hogy nemcsak nagyszerű csapatjátékos, hanem fantasztikus pilóta, akivel számolni kell a rajtrács elején. Idén újabb lépést tett előre, és Maxhoz képest jelentősen csökkentette a lemaradását, amit az idei év elején Jeddah-ban elért kiváló pole-pozíciója, valamint a múlt hétvégén Monacóban aratott csodálatos győzelme is bizonyít. Nagyon örülünk, hogy Checo 2024-ig a csapatunknál marad” – mondta Horner a planetf1.com szerint.

Winning the Monaco Grand Prix is a dream for any driver and to celebrate my first victory there with this announcement that I will continue with @redbullracing until 2024 is just the icing on the cake. #NeverGiveUp pic.twitter.com/dWL9MYVIhk