Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke meglepődött azon, hogy a Mercedes a W14-es autóval ragaszkodott az oldalszekrény nélküli autó koncepciójához.

A két csapat a 2021-es szezon során ádáz küzdelmet vívtak egymással, de az azt követő évben, az új szívóhatású ún. ground-effect korszak kezdetén a Mercedesnek nehéz volt olyan autót gyártania, amely felért volna a Red Bull RB18-asával.

Az idei évre a W14-nek kellett volna fordulatot hoznia az Ezüstnyilak számára, de még rosszabb eredményeket produkált, és a 2011-es szezon óta először maradt győzelem nélkül a csapat.

A Mercedes végül az év közepén taktikát váltott, és egy, a Red Bullhoz és a Ferrarihoz hasonló downwash-konstrukciót adaptált. Ezzel sikerült több dobogós helyezést is elérniük, Lewis Hamilton pedig végül a harmadik helyen zárta az évet az egyéni világbajnokságban.

Amikor arról kérdezték, hogy megdöbbentette-e, hogy a Mercedes 2023 elején is kitartott a balszerencsés autódizájnja mellett, Horner a Motorsport.com-nak azt mondta: "Azt hiszem, az lepett meg minket, hogy a Ferrarinak tavaly nagyon jó autója volt.”

"Ennek természetes evolúciójaként arra számítottunk, hogy idén nagyon szoros lesz a verseny. Nagyon meglepett minket, hogy a Mercedes ragaszkodott azokhoz a koncepciókhoz, amelyek az előző évben egyértelműen megbuktak” – mondta.

"Ha a téli tesztek alatt körülnéztünk az autók között, akkor az Aston Martin és a McLaren állt a legközelebb hozzánk koncepcióban" – folytatta.

Horner kitartott amellett, hogy a Red Bull maga sem tudta, hogy egy olyan címvédő autót készítettek, amely képes lesz a szezonban ennyire dominálni, annak ellenére, hogy sikerült jelentős súlytól megszabadulniuk a 2022-es autójukkal szemben.

"Természetesen Bahreinből kijövet úgy éreztük, hogy „itt egy igazán jó csomagunk van”. De akkor még nem tudtuk, hogy ez pályaspecifikus-e vagy esetleg a hőmérséklet, illetve a körülményeknek volt-e köszönhető" - magyarázta Horner.

Végül pedig a valaha volt legdominánsabb szezont produkálva egy futamot leszámítva az összeset megnyerték a 2023-as idényben.

