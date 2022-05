A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner úgy gondolja, teljesen logikus volt a két pilótájukat érintő csapatutasítás használata.



A barcelonai futamon sok dráma zajlott, amiből a Red Bull sem maradt ki. Max Verstappen a második helyen autózott, amikor a kavicságyba csúszott ezzel visszaesve a negyedik helyre George Russell és csapattársa, Sergio Pérez mögé. Ám amikor Charles Leclerc kiesett az élről, hitelen megemelkedett a tét a Red Bull számára. Pérez az élen találta magát, de a Red Bull utasítására engedett Verstappennek, aki így nyert és átvette a vezetést az összetettben.



Perez a rádióban a verseny után azt mondta: örülök a csapatnak, de később beszélnünk kell.



Horner azonban hangsúlyozta, hogy ez volt a helyes döntés, mivel Verstappen gumielőnyben volt a csapattársához képest, miközben a tikkasztó hőmérséklet korlátozta a pilóták lehetőségeit.



„Azt hiszem, az volt a probléma, ami a többi autónál is. Tombolt a hőmérséklet a víz, az olaj és a fékek is felforrósodtak. Az utolsó dolog, amit kockáztatni akarsz abban az esetben, ha két potenciálisan első két helyre várható autód van, az a kiesés. Ez más stratégiát követelt meg, szóval nem volt egyenes a küzdelem, Maxnak ekkora gumielőnye volt” – mondta Horner a Sky F1-nek.



„És persze a Checo abroncsai nem bírták volna végig. Ezért is hoztuk ki a verseny vége felé még egyszer a boxba, hogy megszerezhesse a leggyorsabb kört érő egy pontot.”



„A mi felelősségünk, hogy minél több pontot szerezzék meg az autóink. Szerintem Checi most már tökéletesen látná azt, amit akkor nem láthatott, hogy milyen hosszú időt töltött a közepes abroncsokon. Maxnak ekkora gumielőnye volt.”



„Csapatszempontból egyszerűen nincs értelme vállalni a kockázatot, úgy, hogy nem volt végig DRS-ünk, a hőmérséklet pedig egyre feljebb kúszott. Szóval ez volt a helyes lépés.”



Hornernek azt mondták, hogy Pérez meg tudta volna védeni a vezetést, mivel Verstappennek DRS-problémái voltak, erre így válaszolt a csapatfőnök: a DRS szakaszosan működött. Tehát az egyik körben működött, a következőben nem.



„És azt hiszem, csapatszempontból olyan nagy volt az ellentét kettejük között. Úgy értem, Max abban a szakaszban volt, mert az abroncsai miatt körülbelül két másodperccel gyorsabb volt körönként. Egyszerűen nem volt értelme hagyni, hogy megküzdjenek vele.”

Horner teljesen megérti Pérez frusztrációját, de szerinte tisztázni tudják majd a problémákat.



"Azt hiszem, nyíltan megbeszéljük, de szerintem látja a verseny cselekményét" - mondta Horner Pérezről.



„Látod, hogy közel 30 kört kellet megtennünk azon a közepes abroncson, hogy biztosan lefedjük Russell-t, így a pillanat hevében meg fogod érteni, hogy autóversenyző. Ha nem erőlteti ezeket a dolgokat, akkor nem látja el a munkáját.”



A pilóták pihenő nélkül utaznak onacóba, így Péreznek nem lesz sok ideje, hogy túltegye magát a történteken, Horner szerint azonban ez nem okoz majd gondot a pilótának.



„Szerintem nagyon egyszerű” – biztosította Horner.



„A verseny után látva őt, azt hiszem még ma este sikerül neki. Tudod, érti, ez így egy nagyobb kép. Ahogy mondom, a szezonálisan meleg időjárásnak köszönhetően, a hőmérséklet tombolt, minden addiginál jobban, mint amit valaha is tapasztaltunk” – zárta a szavait.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor