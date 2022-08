Anno mindkét fél rengeteget várt az együttműködéstől, ám két év elteltével sem sikerült a kívánt sikereket elérni.

Eddig a percig az istálló következetesen tagadta a pletykákat, miszerint Ricciardo elhagyja a csapatot, most azonban mégis megtörtént.

McLaren Racing and Daniel Ricciardo have mutually agreed that Daniel will leave the team at the end of the 2022 season.



The team thanks Daniel for his dedication and contribution, including that memorable win in Monza. We look forward to finishing the season strongly together.