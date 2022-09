Hetek óta reflektorfény övezte Oscar Piastri ügyét, mivel egy jogvita alakult ki az Alpine és a McLaren között a pilótával kapcsolatban.

A vádak szerint Piastrinak maradnia kell az Alpine-nál, ugyanis a szerződése köti hozzájuk, hiába a szeretné máshová igazolni. Most a Forma 1 jogi testülete azonban úgy határozott, Piastri aláírhat a McLarenhez.

Piastrit már be is jelentették, aki így nyilatkozott:

„Rendkívül izgatott vagyok, hogy egy olyan rangos csapattal debütálhatok az F1-ben, mint a McLaren. Nagyon hálás vagyok a lehetőségért.”

We have signed 2021 F2 champion @OscarPiastri.



Oscar joins Lando to form our exciting F1 driver line-up from 2023.



