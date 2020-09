A Forma-1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media pénteken bejelentette, hogy januártól Stefano Domenicali irányítja majd az autós gyorsasági világbajnokságot, míg a mostani vezető, az amerikai Chase Carey ügyvezető elnökhelyettesként dolgozik tovább.

A váltásról és az 55 éves Domenicali kinevezéséről már a hét közben is írt a sajtó, közte a BBC, amely azt is tudni vélte, hogy az F1-es istállók vezetőit a hét elején értesítették a korábbi Ferrari-csapatfőnök érkezéséről.



A Liberty Media most a közleményében azt írta, Domenicali elnök-vezérigazgatói tisztséget tölt be a jövő év elejétől, Carey pedig segíteni fogja a munkáját.



"Nagy izgalommal üdvözöljük a Forma-1 élén Stefano Domenicalit, aki nagyszerű sikertörténetekkel rendelkezik a Ferrari F1-es csapatával, valamint az autóiparból az Audival és a Lamborghinivel" - idézte a közlemény Greg Maffeit, a Liberty Media elnök-vezérigazgatóját.



Domenicali 2008 és 2014 között volt a Ferrari csapatfőnöke, a maranellóiak az eddigi utolsó világbajnoki címüket, a 2008-as konstruktőri trófeát az ő irányításával nyerték meg. Az olasz szakember 2014-ben az Audi vezetői csapatához csatlakozott, 2016 óta pedig a luxus sportautókat gyártó Lamborghini elnök-vezérigazgatójaként dolgozott, valamint a Nemzetközi Automobil Szövetségben (FIA) az együléses versenysorozatokért felelős bizottságot vezette.



Chase Carey 2017 óta irányítja az F1-et, a Liberty Media akkor vásárolta meg a kereskedelmi jogokat a korábbi vezér Bernie Ecclestone-tól.



Jean Todt, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke és Ross Brawn, a Forma-1 sportigazgatója után Domenicali a harmadik szakember a Ferrari korábbi sikerkorszakából, aki komoly pozíciót kap a sportág nemzetközi vezetésében.

Borítókép: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images