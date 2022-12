A Forma 1 pénteken hivatalos közleményben erősítette meg, hogy a Kínai Nagydíjat 2023-ban sem tudják megrendezni, mivel az ország Covid-protokollja nem teszi lehetővé az optimális lebonyolítást.



A közlemény szerint a szervezet mérlegeli a lehetőségeket és azon helyszíneket, amelyek beléphetnek a naptárba Kína helyett.

A nagydíj törlése ilyen formában négyhetes szünetet eredményezne Ausztrália és Azerbajdzsán között, nem csoda hát, hogy az F1 keresi az alternatívákat.

A vezetőség a Motorsport.com értesülései szerint megpróbálta az azerbajdzsáni futamot előrébb hozni, de a bakui illetékesek nem voltak erre nyitottak.

Szintén ez a lap említi a Portugál Nagydíjat Portimaóban, mint lehetséges helyettesítés. A dél-európai ország futama hasonló körülmények közt került a versenynaptárba 2020-ban és 2021-ben is.

