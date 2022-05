Míg George Russell „zseniális munkát” végez a Mercedesnél, Damon Hill úgy véli, Lewis Hamilton eddig nem volt szerencsés ebben a szezonban.

Russell 21-gyel több pontot szerzett, mint Hamilton az első négy versenyükön, de a hétszeres világbajnok extra súlyt kapott, mivel a csapat további érzékelőket tett az autójára, hogy több adatot gyűjtsenek, és Russeltől eltérő beállításokat próbáltak ki Imolában.

