Hét évvel ezelőtt hunyta le örökre a szemét a fiatal tehetség Jules Bianchi.



A francia pilóta nemzedékének egyik legígéretesebb versenyzője volt, ám a sors tragikus szerepet szánt neki. Bianchi 2009-ben a Ferrarinál tesztelhetett, majd az ezt követő években a Force India tesztpilótája lett. 2013-ban a Marussia F1 Team-hez került, ahol annak ellenére megcsillogtatta tehetségét, hogy autója nem számított túl erősnek. Sokan már ekkor úgy gondolták, Bianchi hamarosan lehetőséget kap egy topcsapatban, ám egy tragikus baleset miatt ez sosem valósulhatott meg.

A 2014-es Japán Nagydíjon Adrian Sutil megcsúszott a heves esőzés miatt, ezért a marsallok egy munkagéppel érkeztek a pályára, hogy eltakarítsák a roncsot. Nem sokkal később Binachi ugyanazon a szakaszon megcsúszott és hatalmas sebességgel csapódott neki az épp dolgozó darunak.



A baleset következtében a fiatal tehetség súlyos agykárosodást szenvedett és kómába esett. A franciát később japánból a nizzai kórházba szállították, ahol körülbelül egy évvel a balesetét követően, 2015. július 17-én elhunyt.



Ayrton Senna 1994-es halálos versenybalesetét követően Bianchi volt a következő pilóta, aki életét vesztette egy baleset miatt.



A francia iránti tiszteletből a 17-es számot örökre visszavonultatták, míg a balesetből okulva speciális csoportot hoztak létre, melynek feladata az volt, hogy biztonságosabbá tegye az autókat. Utóbbinak köszönhetően alkották meg a glóriát, amely azóta számos pilóta életét megmentette már.



Bár Bianchi már hét éve nincs közöttünk emléke nem halványul. Társai minden évben megemlékeznek róla ezen a napon, amely talán a Ferrari pilótájának Charles Leclercnek a legfájdalmasabb, mivel nagyon jó barátságot ápolt a franciával.

Az alábbi válogatásban megtekintheti, hogy ki és hogyan emlékezett meg az egykori pilótáról.

