Helmut Marko cáfolta azokat a felvetéseket, amelyek szerint jelenleg a Ferrari autói a leggyorsabbak a mezőnyben.



Bár jelenleg a Red Bull fölényesen vezeti a világbajnoki tabellát, a helyzet jóval árnyaltabb, mint amilyennek a statisztika alapján tűnik. A Ferrari új autója, az F1-75 Charles Leclerc vezetésével gyakran határozta meg a tempót. Az olasz istálló hétszer is megszerezte a pole pozíciót, ám a vasárnapok sokszor stratégiai hibák miatt, nem sikerültek túl jól számukra. Utóbbinak köszönhetően Verstappen magabiztos előnyt szedett össze.



Bár sokan jóval gyorsabbnak tartják a Ferrarit, Helmut Marko szerint, csak nagyon kis különbség van a két istálló autói közt.



„Én nem így látom” – mondta a motorsport-total.com-nak adott interjújában, amikor arról kérdezték, hogy az F1-75 gyorsabb-e az RB18-nál.



„Barcelonát leszámítva ebben a szezonban mindig egyenrangúak voltunk a Ferrarival. Gyakran az aznapi forma döntötte el, hogy végül ki végez az élen – eltekintve a stratégiai vagy technikai problémáktól, amelyekből nekünk sokkal kevesebb van.”



„Lehet, hogy az egyéni körben kismértékben lemaradtunk, de Leclercnek körülbelül annyi pole pozíciója van, mint nekünk győzelmünk. A pole-pozíció nem sokat jelent, és mivel az előzés is lehetséges, ez már nem is olyan kritérium.”

Borítókép: Sport365Tóth Zsombor