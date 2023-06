Az élsportban nem újkeletű dolog, hogy a riválisok egymás legjobb szakembereit próbálják átcsalogatni magukhoz. Adrian Newey például napjainkban talán az egyik legértékesebb csapattag, akit valaki magánál tudhat, és bár mozdíthatatlannak tűnik, Max Verstappen sincs messze tőle. Hogy Christian Horner hol helyezkedik el a ranglétrán, és mekkora fegyvertény lenne a megszerzése, szintén izgalmas kérdés, miként az az információ is, amiről Helmut Marko számolt be.

A tavalyi év végén, amikor kiderült, hogy Mattia Binottónak nincs maradása az olaszoknál, a lehető legjobb utódot próbálták megtalálni, így természetesen bekopogtattak Horner ajtaján is, aki főnökének is elmesélte a történteket. Utóbbinak nem csak aznap este, hanem egy korábbi alkalommal is „meggyűlt a baja” a maranellóiak ajánlatával, akik kishíján Newey-ra is lecsaptak egyszer.

„Montezemelo már készen állt ünnepelni a bokszutcában és be akarta jelenteni a megállapodást. De az este során el tudtuk érni, hogy Newey meggondolja magát” – mesélte a svájci Blick-nek.

„Szintén egy teljes éjszakába tartott meggyőzni, hogy maradjon velünk Horner a Red Bullnál, és jó pár millióba is.”

A brit szakember helyett végül az Alfa Romeo csapatfőnöke, Frederic Vasseur érkezett, az osztrák istálló pedig idén is folytatja dominanciáját annak érdekében, hogy újra csúcsra érjenek mindkét pontversenyben.

Borítókép: Tóth Zsombor / Sport365