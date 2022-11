Helmut Marko Lewis Hamilton kijelentésén viccelődött.



A szezon végéhez közeledve számos pletyka keringett arról, hogy a Red Bull az előző évadban túllépte a költségvetési plafont. A Japán Nagydíj előtt Lewis Hamiltont is megkérdezték a dologról, a brit azonban csak vonakodva válaszolt, mivel akkor még nem volt hivatalos döntés. Ennek ellenére a hétszeres világbajnok részben utalt arra, hogy a Red Bull jóval több frissítést használhatott.



„Amit mondhatok az az, hogy emlékszem, tavaly Silverstone-ban volt az utolsó frissítésünk. De akkor minden hétvégén, vagy minden második hétvégén láthattuk a Red Bullt, amint új fejlesztést hoz be. Azt hiszem, ettől kezdve még legalább négy frissítésük volt. Ha 300 000-et költünk egy új padlóra, vagy átalakítunk egy szárnyat, az természetesen megváltoztatta volna a bajnokság kimenetelét, mert a következő futamon jobban versenyben lettünk volna. Szóval remélem, nem erről van szó” – fejtette ki akkor Hamilton.



A Red Bullt végleg bűnösnek találták, igaz csak csekély összegű határátlépést állapítottak meg. Az istálló végül aláírta a megállapodást az FIA-val, melynek értelmében pénzbüntetést, és a tesztidőszak csökkenésére vonatkozó büntetést kapott.

A Red Bullnál dolgozó Helmut Marko most az Auto Motor und Sportnak adott interjút az esettel kapcsolatban, melyben a Hamilton által korábban elmondottakra is reagált.



„Ez volt a költségvetési sapka bevezetése utáni első év. A szabályok homályosak voltak” – jelentette ki.



„Mindent ellenőriztünk az Ernst & Youngnál. Muszáj volt támaszkodnunk valamire. Azt hittük, hogy hárommilliós biztonsági hálónk van.”



„Végül csak 400 000 dollár maradt. De ebből a pénzből Hamilton első szárnyat épít” – mondta nevetve.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor