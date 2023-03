A Red Bull szakmai tanácsadója, Helmut Marko úgy véli, nem biztos, hogy a Mercedes megoldást talál a problémáira az idei szezonban.



A Red Bull hatalmas lendülettel kezdte a 2023-as szezont. A Bahreini Nagydíjat megnyerő Max Verstappen több mint 50 másodpercet vert a Mercedesre, ami egyértelművé tette, hogy a német csapatnak változtatni kell.

Helmut Marko azonban úgy gondolja, nem biztos, hogy ez sikerül majd a Mercedesnek.



„Egyértelmű, hogy a Mercedes előtt több akadály is áll” – mondta Marko az OE24-nek.



„Semmilyen előrelépést nem értek el a tavalyi szezonhoz képest. Ha a különbségeket nézzük, azt is mondhatjuk, ez visszalépés volt. Úgy tűnik, valahol eltévedtek. Kíváncsian várom, mit fognak most tenni. A költségplafon miatt nagy problémát jelenthet az autó rutinszerű fejlesztése.”



"Hogyan lehet összerakni egy teljesen új autót? Hacsak nem találnak valami csodaszert, amit a legutóbbi tapasztalatok után nem feltételeznék."

Borítókép: sport365/Tóth Zsombor