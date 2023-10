Úgy tűnik, egyre komolyabb hatalmi harc kezd kibontakozni a Red Bull igazgatótanácsában, ennek középpontjában pedig Helmut Marko, a csapat külsős tanácsadója áll.



A Red Bullhoz közeli Luciano Burti értesülései szerint a tanács a héten dönt arról, hogy megvonják-e tisztségét a 80 éves tanácsadónak.

A hír a brazil O’Globo lapban jelent meg elsőként, ahol a hazájában F1-es kommentátorként is tevékenykedő, de korábban versenyzőként is bizonyító Luciano Burti számolt be róla. Burti 2000-től 2001-ig versenyzett a Jaguarnál, ami a Red Bull jogelődjének számít, így hozzájuthatott belsős infókhoz.

A brazil lap úgy tudja, Dietrich Mateschitz alapító halála óta hatalmi harc folyik a csapaton belül. A milliárdos kiadta, hogy halálát követően a jogok a fiára szálljanak, a thai részvényesek azonban egyre bejlebb lépnek a körökben, kiszorítva Markot (a fiú) a körből.

Az ázsiaiak célja, hogy ők határozzák meg a Red Bull Racing és az AlphaTauri alapvető csapásirányát, ebben pedig legnagyobb pártfogójuk Christian Horner. Vele szemben áll Helmut Marko, aki Mateschitz egykori jobbkezeként szeretné védeni korábbi társa érdekeit.

A hírek szerint Horner célja az, hogy teljes irányítást szerezzen a Red Bull motorsport felett, ebben pedig Marko akadályozza őt. A lap úgy fogalmazott, hogy „ez az első alkalom, amikor a tanácsadónak komolyan féltenie kell a pozícióját”.

Horner befolyásának növekedését jelzi, hogy az AlphaTauri élére Peter Bayer került kinevezésre.

A háttérben egyébként az a hír járja, hogy Horner szeretne megszabadulni Yuki Tsunodától is, aki szerinte nem alkalmas arra, hogy a projekt részese legyen.

A japán mellett a hírek szerint Sergio Perez is aggódhat, ugyanis a 2022-es brazil futam óta nem jó a kapcsolata Verstappennel, így Horner leváltaná őt, méghozzá Daniel Ricciardóra. Ebben az esetben az ausztrál helyére Liam Lawson ülne az AlphaTauriba.

Fotók: Tóth Zsombor / Sport365