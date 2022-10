A 25 éves pilótának ez az idei ötödik és pályafutása 18. pole pozíciója.

Verstappen mellől az összetettben második Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője startolhat majd, míg a harmadik rajtkocka a másik Ferrarit vezető spanyol Carlos Sainzé lett.

Ha Verstappen nyer és begyűjti a leggyorsabb körért járó plusz pontot is, akkor az ellenfelek eredményétől függetlenül megvédi vb-címét.

Az 53 körös Japán Nagydíj közép-európai idő szerint vasárnap 7 órakor kezdődik.

MAX ON POLE IN SUZUKA!@Max33Verstappen takes his first pole in Japan, just 0.010s ahead of Leclerc!#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/ENOZ9HZRk2