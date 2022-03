Óriási balesetet szenvedett Mick Schumacher a Szaúdi Nagydíj időmérő edzésén.



Mick Scumacher számára jól indult a Szaúdi nagydíj. A fiatal német magabiztosan kvalifikálta magát az időmérő edzés második szakaszába. Ezt követően azonban félelmetes fordulatot hozott számára a versenyhétvége. A Haas pilótája a Q2 során az első szakaszon az egyik kerékvető annyira megdobta, hogy eltalálta a 9-es kanyar falát, majd egészen a 12-es kanyarig csúszott.

A pilótát hosszú időbe telt kiszabadítani az autóból, ezt követően pedig egyből mentőbe helyezték és kórházba szállították. A csapata tájékoztatása szerint Schumacher az eszméleténél van és kommunikált az orvosokkal.



We’ve heard that Mick is conscious, out of the car and currently on his way to the medical centre. #HaasF1 #SaudiArabianGP #Quali

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 26, 2022