Ma ünnepli 43. születésnapját az egykori Forma-1-es pilóta, Kimi Raikkönen, akire minden bizonnyal még nagyon sokáig emlékezni fogunk. És nem csak a pályán nyújtott teljesítménye miatt…



Kimi Raikkönen 2007-ben emelhette magasba a világbajnoki trófeát, ám elsősorban nem ez az, ami miatt még sokáig sztorizgatni fogunk róla. A „Jégember” még az a fajtan versenyző volt, aki nem foglalkozott a politikával, akit nem érdekelt a körülötte lévő médiafigyelem sem a PR, egyszerűen csak tette a dolgát a pályán és élvezte az életet. Kivételes karakterével a finn sokak szívébe belopta magát.

Születésnapján 6 klasszikus Kimi-sztorival emlékezünk rá.



Íme!



Váratlan vendég Jenson Button nappalijában:

A 2009-es világbajnok Button egy interjúban mesélt arról, hogy bár a boxban nem túl sokszor beszélgetett a finnel, volt egy éjszaka, amikor minden megváltozott.

„Az egyetlen történet, amire igazán emlékszem Kimivel kapcsolatban, az 2021-ben történt. Hajnali 3-ig buliztunk Londonban, ahol akkoriban volt egy házam. Ekkor már nagyon fáradt voltam, és úgy döntöttem inkább hazamegyek. Beszálltam a taxiba, ami hazavitt, majd besétáltam a házamba. Kimi a nappalimban ült, egyedül, fogalmam sincs, hogyan került oda” – mesélte Button.



FIA-gála egy kis alapozással:

Az sosem volt titok, hogy Kimi a pályán és azon kívül is szerette magát jól érezni. ez 2018-ban sem volt másképp, amikor a finn az FIA által szervezett, szezont lezáró, díjátadó gálán vett részt. A Ferrari képviseletében öltönyben és csokornyakkendőben megjelenő pilóta igazán ünnepien festett, ám amikor kilépett Sebastian Vettel mellé, nyilvánvaló vált, hogy már nem szomjas.









Két legenda találkozása csak „sz*r” lehet:

A 2006-os Brazil Nagydíj előtt a rajtrácsos felvonuláson a brazilok legendás labdarúgója, Pelé életműdíjat adott át a visszavonulás előtt álló Michael Schumachernek. A ceremónián szinte az összes versenyző részt vett. Igen, Kimi volt az egyetlen hiányzó. Amikor később egy interjúban megkérdezték tőle, hogy miért hagyta ki az eseményt, csak ennyit felelt: mert sz*r volt.



A hiányzó kesztyű és kormány esete:

Amikor 2017-ben, Bakuban kitolták a finn autóját a rajtrácsra, nem volt minden a helyén. Olyan „apróságok” hiányoztak Kimi felszereléséből, mint a kesztyű és a kormány. Bár a pilóta számára biztosan nem voltak viccesek a történtek, a rajongók jót nevettek rajta, ahogy a finn ordítva követelte a hiányzó darabokat.



Verseny helyett jachtozás:

A 2006-os Monacói Nagydíjon Raikkönen megbízhatósági problémák miatt idő előtt búcsúzni kényszerült. A pilótának ezt követően a McLaren garázsában lett volna jelenése, ám neki más tervei voltak. Ha már Monacóban járt, beugrott a kikötőben várakozó jachtjára, és a nagydíj hátralevő részét a haverjaival töltötte.

You can see a lot of unique things at the Monaco Grand Prix



Kimi Raikkonen heading back to his yacht instead of the paddock, after retiring from the race, is right up there #MonacoGP ???????? #F1 pic.twitter.com/74IS3XAMi3