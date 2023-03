Lewis Hamiltont egy hazugságvizsgáló tesztnek vetették alá, ahol a jövőjére vonatkozó kérdésektől sem kímélték.



Az utóbbi időben egyre több mindenkit foglalkoztat, vajon folytatja-e a Mercedes hétszeres világbajnoka. A szezonnyitó Bahreini Nagydíj előtt a Sky F1 ezt a kérdést is megpróbálta tisztázni, mégpedig úgy, hogy hazugságvizsgálóra kötötte Lewis Hamiltont.



A brit szerencséjére igazán kínos témák nem kerültek napirendre, bár azt így is kénytelen volt beismerni, hogy van olyan valóságshow, amit mindig megnéz, és azt is, hogy egyszer belevizelt az autójába.



A szurkolókat azonban nem ezek a kérdések foglalkoztatták legjobban, hanem az, Hamilton marad-e és harcba száll-e a nyolcadik világbajnoki címéért.



A brit kedvelői azonban hamar megnyugodhattak, mivel a Mercedes pilótája igennel felelt arra a kérdésre, hogy kitart-e addig, amíg megszerzi a nyolcadik vb-címét, a hazugságvizsgáló pedig nem jelzett be.



Az is kiderült azonban, hogy Hamilton erről a kérdésről még sem versenymérnökével, Pete Bonningtonnal, sem csapatfőnökével, Toto Wolffal nem egyeztetett.



A legfontosabb kérdések tisztázása után Hamilton azzal kapcsolatban is igazat mondott, hogy Toto Wolffot simán lenyomná szkanderben, George Russellel szemben azonban hoppon maradna.



Még mielőtt a szurkolók kezdték volna azt hinni, hogy a gép elromlott, Hamilton gyorsan füllentett egyet. Amikor arról faggatták, szereti-e, ha rászegeződik a figyelem, nemmel válaszolt, a hazugságvizsgáló azonban azonnal jelezte, ez nem így van.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor