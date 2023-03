Lewis Hamilton a Bahreini Nagydíj végén még bíztató szavakat fogalmazott meg a csapat felé a rádióban, pár nappal később viszont már sokkal kritikusabb álláspontot képviselt, amikor egy podcastben kérdezték erről.



A brit ötödik lett Bahreinben és tisztán látszik, komoly munka áll még előttük, hogy felvegyék a kesztyűt a Red Bull-Ferrari-Aston Martin hármassal.

Alonso Hamilton



From any angle, this was class #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/Z4rrjEQVbf