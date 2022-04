A Forma-1-es rekordok tömkelege ellenére Lewis Hamilton ugyanaz az ember, aki ifjú titánként megérkezett a száguldó cirkuszba.

Legalábbis ezt állítja a Williams korábbi tesztpilótája, Susie Wolff. 2007-ben először állt a Forma-1-es rajtrácsra, és a paddockban kevesen gondolták, hogy Hamilton átírja a történelmet. Hét bajnoki cím, 103 futamgyőzelem és 103 pole pozíció, ezekkel a számokkal ő a legsikeresebb, aki valaha versenyezett ebben a sportágban. és ez a siker milliókat hozott neki.

Susie Wolff on Lewis Hamilton



"I have so much admiration & respect for Lewis.. how he manages his life to be the best possible racing driver that he can be...he has an incredible ability.. Im inspired by Lewis as a racing driver but also as a human being"



|F1:Beyond The Grid pic.twitter.com/0EAo5ef5Mw