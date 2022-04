Jenson Button nem ért egyet azokkal, akik szerint Max Verstappen a Forma-1 legjobb pilótája.



Verstappen a 2021-es szezon utolsó futamának utolsó körében biztosította be a világbajnoki címet Lewis Hamiltonnal szemben. Ezért sokan a legjobb pilótának tartják. Ezzel szemben Jenson Button úgy érzi ez a kijelentés még túl korai a holland esetében.



„Ő egy természetes tehetség? Igen” – mondta Button Verstappenről a Sky Sports F1 -nek.



„Ő a legjobb? Nem tudom, hogy ő a valaha volt legjobb pilóta, vagy most a legjobb az F1-ben.”



„Ha megnézzük Lewist (Hamiltont), azt mondhatjuk, hogy ő egy sokkal teljesebb versenyző, sokkal több tapasztalattal, talán ez az oka.”



„Neki (Verstappennek) keményen kell dolgoznia. Még ha úgy gondolja is, hogy ő a legjobb, még mindig tehet azért, hogy jobb legyen. Ott volt Michael Schumacher, aki nagyon erős volt.”



Button korábban Lewis Hamilton csapattársa volt, de a Verstappen családot is jól ismeri. A 42 éves versenyző Max apjával, Jossal versenyzett az F1-ben, míg anyjával, Sophie Kumpen Buttonnal gokartozott , ezért úgy véli, nem meglepő, hogy Verstappen világbajnok lett.



„Ha Max szüleit nézzük, az apja az F1-ben versenyzett. Az apja ellen versenyeztem, és az első pontjaimat a második futamomon, Brazíliában szereztem. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, meg kellett előznöm az apját Jost.”



„Elképesztő tehetség volt, az egyik legjobb gokartversenyző valaha, és valószínűleg a mai napig is. Az anyja, Sophie pedig csapattársam volt gokartban. Profi volt, és a világ egyik legjobbja, szóval ez határozottan a vérében van (Max Verstappennek)” – állapította meg.

Borítókép: Charles Coates/Getty Images

Forrás: independent.co.uk