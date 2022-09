A Holland Nagydíjon aratott győzelmével Max Verstappen újabb lépést tett a címvédés felé, ráadásul egy nem mindennapi mutatóban is javított, így a top 10-be került.



A pole pozíció megszerzése után sokan azt hitték a holland világbajnoknak könnyű dolga lesz, ám mégsem adták neki olcsón a győzelmet. Lewis Hamilton ugyanis átvette a vezetést és csak a biztonsági autós szakaszt követően esett vissza.



A hollandnak azonban így is sikerült növelnie azon körök számát amikor ő vezetett, ezzel pedig ennek a rangsornak a 10. helyére lépett elő. Érdekesség, hogy 1636 körével barátnője édesapját, Nelson Piquet-t utasította maga mögé.



A lista eleje azonban még mindig távolinak tűnhet számára, mivel az élen álló Lewis Hamilton 5423 körnél tart. A top 10-ben rajtuk kívül két most is versenyző pilóta van fenn, Fernando Alonso és Sebastian Vettel személyében.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor