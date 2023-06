A Mercedes rég nem látott sikerként könyvelheti el, hogy Barcelonában ismét két pilótájuk volt a dobogón. Habár a futamot Verstappen nagy fölénnyel nyerte, az ezüst nyilak teljesítményére nem lehet panasz.



Hamilton is elégedett volt a hétvégével, és azt is elmondta, alig várja, hogy ismét annyira versenyképesek legyenek, hogy Verstappennel is felvegyék a versenyt.

„Nagyszerű csapat van mögöttem, mind a pályán, mind pedig azon kívül. Nagyszerű dolgok történnek, már érezni a mérnökcsapat erőfeszítéseinek a hatását.”



„Fittnek és egészségesnek érzem magam, azt hiszem, ez egy jó verseny volt számomra. Szeretném ezt folytatni, ameddig csak lehet, azon a szinten akarok lenni, ahol Verstappen és versenyezni akarok vele!”



„Arra koncentrálok minden erőmmel, hogy ide eljussunk, de még hosszú az út.”

Fotó: Edmund So/Eurasia Sport Images/Getty Images