Lewis Hamilton az elmúlt években szinte egyeduralkodó volt a Forma-1 világában. Az ide évben pedig az egykori legenda, Michael Schumacher több rekordját is megdöntötte, világbajnoki címeinek tekintetébe pedig utolérte a németet. Nem csoda, hogy kettejük összehasonlítása egyre gyakrabban téma. A pilóták közt van olyan, aki szűkszavúan reagál és próbál elzárkózni, de olyan is akad, aki nyíltan vállalja véleményét. Így tett Nico Rosberg is.



Az egykori versenyző szerint egyértelmű, hogy Lewis Hamilton nem az a „teljes” pilóta, mint amilyen Michael Schumacher volt.



Rosberg az egyetlen pilóta, aki a turbó-hibrid korszak 2014-es kezdete óta le tudta győzni Hamiltont az összetett versenyben. 2016-ban világbajnoki címet ünnepelhetett, majd nem sokkal később visszavonult. Az egykori versenyző mindkét pilótát jól ismeri, hiszen Schumacher és Hamilton oldalán is szerepelt a Mercedes színeiben. Ennek tükrében kifejezetten érdekes lehet az ő véleménye.



"Schumacher minden bizonnyal a legteljesebb versenyző volt" - mondta Rosberg, amikor a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungnak nyilatkozott .



„Hihetetlen, az az átélés, ahogy ezt a sportot űzte. Hatalmas volt a motivációja arra, hogy saját magát és a csapatot is az összes lehetséges területen fejlessze. Nem hiszem, hogy ez másodszor is megtörtént volna a Forma-1-ben.”



Bár a legkomplexebb pilótának Schumachert nevezte meg Rosberg, nem becsülte alá Hamilton képességeit sem.



„Természetesen Hamilton is nagy tehetség, aki egy másik bolygóról jött. Beül az autóba és egyből gyors, ez nagyon lenyűgöző” – mondta a britről.



2020-ban a BBC év sportolója díját Lewis Hamilton nyerte el, ezzel karrierje során másodszor söpörte be az elismerést. Ez előtt az FIA díjátadó gáláján Jean Todt egy különdíjat adott át, amelyet Michael Schumacher és Lewis Hamilton közösen kaptak meg.

Todt az elismerés kapcsán azt mondta, mind a két versenyző ihletet adott a világnak.



"Michael és Lewis bajnokok, de hihetetlen emberi lények is" - tette hozzá.

Forrás: planetf1.com

Borítókép: Mark Thompson/Getty Images