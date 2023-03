Lewis Hamilton elkerülné Michael Masit az ausztrál versenyhétvégén.



Michael Masi menesztését követően most először vesz részt Forma-1-es versenyen. Az egykori versenyigazgató azt követően távozott posztjáról, hogy megkérdőjelezhető döntést hozott a 2021-es zárófutamon, ami aztán kihatott a világbajnoki cím sorsára is.

Sokan azt gondolják, hogy Max Verstappen Masi döntésének köszönhetően tudta lehagyni az utolsó körben Lewis Hamiltont, ami végül a brit világbajnoki címébe került.



Most, hogy a szakember a Supercars Bizottság elnökeként ott lesz az Ausztrál Nagydíjon, többen úgy vélték, Lewis Hamilton tisztázza majd vele a dolgokat. A hétszeres világbajnoknak azonban esze ágában sincs találkozni az egykori versenyigazgatóval.



„Nem. Csak a jövőmre koncentrálok. Arra koncentrálok, hogy megpróbáljak visszatérni a győzelemhez. Nincs mit mondanom" – jelentette ki a brit arra a kérdésre, hogy beszélni fog-e Masival.

Borítókép: sport365/Tóth Zsombor