Lewis Hamilton nem rézi magát vezető szerepben a Mercedesnél.



A hétszeres világbajnok számára furcsán indult a szezon. A nyitófutam dobogója után a brit Szaúd-Arábiában a 10. helyen találta magát. Spanyolországban ugyanakkor nagyot ment, a mezőny hátuljáról az 5. helyig küzdötte fel magát. Bár Hamilton neve megkérdőjelezhetetlen a Forma-1 történetében, úgy tűnik, hogy George Russell, Max Verstappen és Charles Leclerc személyében már ott dübörög a brit mögött az újabb aranygeneráció.



Ennek ellenére Hamilton továbbra is a „Száguldó Cirkusz” egyik legnagyobb és legnépszerűbb alakja. Sokan a Mercedes vezérének tartják, de a hétszeres világbajnok úgy gondolja, ez nincs így. A Spanyol Nagydíj előtt egy sajtótájékoztatón együtt szerepelt a Mercedes párosa, ahol Russelt kérdezték arról, milyen vezetői tulajdonságokat lát csapattársában, helyette azonban, Hamilton válaszolt.



„Először is, nem mondanám, hogy én vagyok a vezető” – mondta a hétszeres világbajnok.



„George és én ugyanolyan keményen dolgozunk együtt, mondhatnám, hogy segítsünk a csapat vezetésében és ugyanolyan keményen tesszük a dolgunkat, mint mindenki más a csapatban."



„De igen, úgy értem, a csapásokka és a kihívásokkal teli idők során az ember mindig többet tud meg önmagáról, arról, hogyan kezeli a dolgokat, hogyan reflektál a dolgokra, hogyan tudja a negatívumokat pozitívumokra fordítani. Nem mondanám, hogy különösebben többet tanultam, ezért azt mondom, hogy a múltbeli tapasztalatok segítettek ebben a szakaszban. És igen, azt mondanám, hogy megnyugtat az az erő, amiről tudom, hogy meg van bennem lelkileg.



„Csak meg akarok nyugtatni mindenkit arról, hogy továbbra is szeretem a munkámat, még mindig szeretem a kihívásokat, még akkor is, ha nem a győzelemért kell küzdeni. De még mindig élvezem ezt a csatát, amit belül vívunk az autóval való próbálkozás terén., annak érdekében, hogy megpróbáljuk üldözni a többi srácot."



Russell röviddel ezután válaszolt, és „inspirálónak” nevezte, hogy beleláthat, hogyan dolgozik Hamilton, hogy a legtöbbet hozza ki a csapatból.



„Azt hiszem, ez volt az egyik nagy dolog, amit a Mercedeshez való csatlakozásom során láttam, hogy megnézhetem, hogyan csinálja Lewis, hogyan csinálja Toto (Wolff), mi az a kultúra, amely mindenkibe beleivódott” – mondta a 24 éves pilóta.



„Valahogy könyörtelen. Mindig többre törekednek, soha nem önelégültek, és látják, hogy pillanatnyilag mindenki összefog, hogy megpróbálja megoldani azokat a problémákat, amelyekkel szembesülünk. Ahogy mondtam, ez inspirál és motivál engem is, mert tanulok."

Borítókép: Mark Thompson/Getty Images