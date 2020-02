Ross Brawn még a kétezres évek elején dolgozott a Ferrari csapatánál, ahol nagyban hozzájárult Michael Schumacher siker korszakához. A manapság Forma-1 ügyvezető igazgatójaként tevékenykedő szakember őszintén elmondta véleményét, miszerint nagyon nehéz számára is ezt kimondani, de Hamilton abszolút kiérdemelné, hogy beállítsa a német legenda rekordját.



Fotó: Martin Rose / Bongarts / Getty Images



"Michael hét világbajnokságot nyert, és most természetesen számomra is nehéz ez a helyzet. De, legyünk őszinték. Amennyiben Lewis idén is ugyanazt a szintet tudja hozni, amit az elmúlt években, akkor megérdemelné a hetedik világbajnoki címet. Ha nyer az nem csak a szerencsének lesz köszönhető, hiszen egy elképesztően zseniális versenyzőről beszélünk."

"Lehetetlen őket összehasonlítani. Más korszak, új autók és teljesen különböző személyiségek is. Lewis elképesztően kemények dolgozik és megszállotja a profizmusnak, míg Michaelnek olyan érzéke volt az autóbeállításhoz és a részletekhez, amilyenre Lewisnak a mai technológia mellett már nincs is szüksége."

Forrás: formula1.com

Borítókép: Clive Mason / Getty Images