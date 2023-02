A lépést Hamilton- vagy Vettel-ellenesnek bélyegezték, az a két versenyző, aki globális F1-es sztárként politikai vagy környezetvédelmi aktivista üzenetek terjesztésére használta befolyását.

Ez a sportszabályzat új, 12.2.1.n-es cikkelye alá tartozik, amely kimondja, hogy "az FIA által támogatott semlegesség általános elvét megsértve politikai, vallási vagy személyes megjegyzéseket tenni vagy megjeleníteni tilos.” Ugyanez a cikk pontosítja, hogy az ilyen üzenetek csak akkor lennének megengedettek, ha "az FIA vagy a nemzeti szövetségek és a hatáskörükbe tartozó versenyek írásos jóváhagyását kapnak. Mindezt a 2021 decemberi, Mohammed Ben Sulayem által vezetett Motorsport Világtanács ülésén hagyták jóvá, és azóta nagy port kavart.

