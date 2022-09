Amint arról mi is beszámoltunk, a hétvégén rendezett Monzai Nagydíj futamának végén Ricciardo megállását követően bejött a biztonsági autó, és mivel nem volt már elég idő az újraindításra, így is fejezték be a futamot.

A szervezők sok kritikát kaptak emiatt, mivel sokak szerint lett volna lehetőség a lekörözött autók elengedésén túl a futam újraindítására is.

Hasonló szituáció történt tavaly az Abu Dhabi Nagydíjon is, ott azonban a versenybírák elengedték a pilótákat.

Akkor ez Hamilton bajnoki címébe került. A hétvégén történtek kapcsán is felszólalt és a FIA mellé állt.

„Ez mindig felidézi az emlékeket. Ilyenek a szabályok, ennek így kellett lennie.”



„Mindössze egyetlen alkalom volt a történelemben, amikor nem így alkalmazták a szabályokat, az pedig megváltoztatta a bajnokság eredményét.” – utalt a brit a tavalyi szezonzáróra.

"There's only one time in the history of the sport where they haven't done the rules like that today"



Lewis Hamilton admitted the ending to Sunday's Italian GP brought back memories of his Abu Dhabi title decider against Max Verstappen.