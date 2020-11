A hétszeres világbajnok, Michael Schumacher egykori csapattársa elárulta, Lewis Hamiltont jobb versenyzőnek tartja.



Rubens Barrichello azt követően mondta el véleményét egykori riválisairól, hogy Lewis Hamilton megnyerte a Török Nagydíjat és ezzel megszerezte 7. világbajnoki címét. A brit így beállította a német korábbi rekordját.



„Lewis és Michael ellen is versenyeztem, igaz Hamiltonnal csak a Forma-1-es karrierjének az elején néztem farkasszemet” – mondta a 48 éves brazil, aki 2011-ben vonult vissza a versenyzéstől, több mint 300 nagydíjjal a háta mögött.



„Ennek ellenére úgy gondolom, hogy Hamilton jobb, mint Schumacher” - tette hozzá.



A brit még nagyon fiatal volt, amikor együtt versenyzett Barrichellóval.



Fotó: Mark Thompson/Getty Images



Az ex-pilóta arról is beszélt, mit szól Fernando Alonso visszatéréséhez.



„Azt hiszem, Fernando készen áll a visszatérésre. Nagyon fittnek tűnik, és talán ez a legnagyobb különbség Michael 2010-es és az ő mostani visszatérése között. Alonso sokkal felkészültebb, és az elmúlt évek során is versenyben maradt, más kategóriákban.”



A brazil szerint Alonsóban még mindig ég a tűz.



Fotó: Clive Rose/Getty Images



Barrichello azt is elárulta, hogy mostanában látta is Forma-1-es autót vezetni Alonsót, amikor a spanyol egy forgatás miatt beült a Renault 2020-as modelljének kormánya mögé.



„Őszintén szólva ugyanazt a sofőrt láttam, akit 2005-ből ismertem. Minden egyes részletet átbeszélt és csak előre tekintett. Meg vagyok róla győződve, hogy továbbra is megvan az akarata egy jó teljesítményhez” – zárta szavait.



