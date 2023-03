A tavalyi szezontól kezdve minden istállónak kötelező egy úgynevezett önellenőrzési lap benyújtása, amelyben nyilatkoznak arról, hogy a pilótáik megszabadultak testékszereiktől a hivatalos teszteket megelőzően.



Hamilton a tavalyi botrányát követően megfogadta, hogy bojkottálja az FIA döntését és több sajtóeseményen is díszes órákkal, ékszerekkel jelent meg. A későbbiekben azonban egy fertőzés miatt el kellett távolítania orrpiercingjét, így onnantól nem dacolt tovább a szervezettel.

Most azonban úgy tűnik, Bahreinben ismét előkerülhet a téma.

„A Mercedes-AMG Petronas F1 Team nem erősítette meg pilótája, Lewis Hamilton (44) esetében az önellenőrzési lapon, hogy betartja-e az ékszerviselésre vonatkozó előírásokat.” – olvasható az FIA műszaki dokumentációjában.

The first scrutineering has been done.



“(….) not confirmed for his driver Lewis Hamilton in the submitted self-scrutineering sheet that he is complying with the requirement to not wear any jewellery, in the form of body piercing or metal neck chains or watches.”#F1 pic.twitter.com/CZhiI6rs4L