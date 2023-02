Lewis Hamilton elárulta, mi az, ami a mai napig motivációt ad neki.

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton igazán lenyűgöző karriert futott be, és 38 éves korára talán többet is elért, amiről valaha álmodni mert. A brit 2007-ben debütált, és már élete 6. Forma-1-es versenyén felálhatott a dobogó legfelső fokára, amit további 102 győzelem követett. Rekordot döntött a pole-pozíciók számában is. A Mercedes pilótája által felállított számoknak valószínűleg nem mostanában fognak majd a közelébe érni. A brit nemrég az „On Purpose with Jay Shetty” podcastban beszélt arról, hogy ennyi siker után mi az, ami még mindig motivációt ad számára.



„A siker olyan rövid életű. Nyersz egy versenyt, aztán hazamész” – mondta.



„Olyan intenzív, és stresszes környezet ez mindenki számára, aki benne dolgozik. Aztán hazamész, és egy-két nappal később hatalmas leállás következik. Ez egy érzelmi hullámvasút és számomra kulcsfontosságú, hogy kitaláljam, hogyan tarthatom egyensúlyban az érzelmeket.”

„Egy jóval szélesebb képet kell nézni. Valami sokkal nagyobbért küzdök, mint egy győzelem. Harcolok a világ megváltoztatásáért. Képtelen vagyok nézni a híreket.”



„Vannak olyan emberek, akik igazán nagyszerű dolgokat csinálnak, szeretnék részese lenni ennek az inspiráló csapatnak."



„Nézd, milyen rosszak a vezetőink a kormányon! Inspirálnunk kell a következő generációt” – zárta szavait.



Hamilton 2023-ban a 8. világbajnoki címéért szállhat majd harcba, de a pályán kívül sem tétlenkedik. Platformjain különböző ügyeket karol fel, e mellett pedig létrehozta saját jótékonysági alapítványát a Mission 44-et is.

