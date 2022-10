Lewis Hamilton nehezen viselte a tavaly szezon végén történteket, hiszen hatalmas csapás érte a tavalyi idény végén, miután nem sikerült elhódítania pályafutása nyolcadik bajnoki címét, amellyel megelőzte volna Michael Schumachert a rangsorban.

Az idei éve a 16. a Forma-1-ben, de nem gondolkodik a visszavonuláson. Sőt, úgy véli, fittebb, mint valaha, és az, hogy idén nem tudott annyira versenyképes lenni, csak motiválja a folytatásra.

„Azt hiszem, ha tavaly nyertünk volna, majd idén is nyertünk volna, akkor biztosan máshogy alakulna az életünk. Emellett fittebbnek érzem magam, megtalálom a módját, hogy fizikailag jobban érezzem magam. Szeretem azt gondolni, hogy még mindig megérdemlem a helyet itt, és hogy még sok munka vár rám” - mondta Hamilton a 'RACER'-nek adott interjújában.

Hamilton határozottan leszögezte, hogy pályafutása jelenlegi szakaszában még csak nem is kezd el gondolkodni a visszavonuláson.

„Még évekig fogunk történeteket pörgetni arról, hogy visszavonulok, de most fittebbnek érzem magam, mint valaha, és koncentráltabbnak. Nem tervezem, hogy egyhamar visszavonulok. Mindig is az volt a célom, hogy a Mercedes versenyzője legyek. 1997-ben írtam alá hozzájuk. Szeretem, hogy ilyen hosszú a kapcsolatunk. Úgy érzem, hogy nagyon sok pozitív dologba kezdünk, nemcsak a sportban, hanem azon kívül is."

Az idei szezonban mutatott küzdelmek ellenére Hamilton egyáltalán nem gondolkozik a csapatváltáson.

„Mindig a Mercedesnél leszek, egészen a halálom napjáig. Úgy érzem, még egy kicsit versenyezhetek" - árulta el Hamilton a jövőjével kapcsolatban.

Nyolcadik világbajnoki címe

„Ez egy kihívás. Számomra ez csak egy újabb világbajnoki cím megnyerése. Úgy közelítem meg, mint az elsőt, a világbajnoki cím megnyerésének érzése egyedülálló és különleges. A történelemben még egyetlen pilóta sem ért el többet, mint hét világbajnoki cím. Persze, hogy meg akarja próbálni az ember. Személyes szempontból igen, egy újabb bajnoki cím megszerzése még mindig cél.”

Borítókép és fotók: Tóth Zsombor / Sport365